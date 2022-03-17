Москва, 17 марта 2022, 10:40 — REGNUM Пункты временного размещения (ПВР) эвакуированных граждан из ДНР и ЛНР граждан организованы в 31 регионе России, сообщили 17 марта в пресс-службе Роспотребнадзора.
Все беженцы обеспечены питьевой и горячей водой, отоплением. Для них организовано горячее питание в отдельных помещениях. В 104 ПВР организовано питание детей до одного года.
Специалистами Роспотребнадзора регулярно проводятся проверки по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия беженцев в ПВР, в том числе за условиями проживания, питания, организацией водоснабжения, водоотведения.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 26 февраля, пункты временного размещения эвакуированных из ДНР и ЛНР граждан работал в 19 регионах РФ.
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