Москва, 17 марта, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Пункты временного размещения (ПВР) эвакуированных граждан из ДНР и ЛНР граждан организованы в 31 регионе России, сообщили 17 марта в пресс-службе Роспотребнадзора.

Пресс-служба администрации Воронежа В пункте временного размещения

Все беженцы обеспечены питьевой и горячей водой, отоплением. Для них организовано горячее питание в отдельных помещениях. В 104 ПВР организовано питание детей до одного года.

Специалистами Роспотребнадзора регулярно проводятся проверки по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия беженцев в ПВР, в том числе за условиями проживания, питания, организацией водоснабжения, водоотведения.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 26 февраля, пункты временного размещения эвакуированных из ДНР и ЛНР граждан работал в 19 регионах РФ.

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