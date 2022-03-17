Москва, 17 марта, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Бешеная ненависть к России со стороны США долгое время маскировалась лицемерными улыбками. Об этом 17 марта заявил зампред Совбеза России, экс-президент страны Дмитрий Медведев.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев

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В первой публикации в личном телеграм-канале он рассказал, что почва для бешеной ненависти к России со стороны США и их сателлитов закладывалась на протяжении 30 лет существования Российской Федерации. Однако это чувство долгое время маскировалось лицемерными улыбками политиков и дипломатов, отметил Медведев.

«Та антирусская истерия, которую мы сейчас наблюдаем, — явление отнюдь не новое. Она была и в XIX, и в XX веках», — напомнил экс-президент.