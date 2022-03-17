Саратов, 17 марта, 2022, 10:53 — ИА Регнум. В Саратовской области бывшего сотрудника ИФНС признали виновным в совершении преступления, предусмотренного по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки за незаконные действия в значительном размере»). По решению суда ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 250 тыс. рублей, с лишением права занимать должности в системе налоговых органов РФ сроком на 3 года, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Взятка

С июля 2020 года по 19 февраля 2021 года государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок межрайонной ИФНС России по Саратовской области получил от налогоплательщика частями незаконное вознаграждение в размере 40 тыс. рублей. Взятка предполагалась за содействие переходу с одной системы налогообложения на другую, что позволяло снизить сумму уплачиваемого налога.

Также с января 2019 года по март 2020 года злоумышленник получил от другого налогоплательщика вознаграждение в сумме 27 тыс. рублей взамен на помощь при переходе на иную систему налогообложения и общее покровительство. Еще от одного налогоплательщика инспектор с ноября 2019 года по январь 2021 год за содействие в переходе на патентную систему налогообложения получил 89 216 рублей. Порядка 33 тыс. рублей за ведение налоговой отчетности подсудимому передали от очередного налогоплательщика с мая по декабрь 2020 года.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Самаре бывшая сотрудница налоговой службы с 2019 по 2020 год не раз получала деньги за внесение в налоговую базу информации об отсутствии задолженности по уплате транспортного налога гражданами.

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