Донецк, , 10:37 — REGNUM Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) попросили Россию усилить противовоздушную оборону. Об этом 17 марта рассказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Обращение главы ДНР Дениса Пушилина к жителям республики Цитата из видео опубликованного на странице Дениса Пушилина Вконтакте

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Как отметил глава ДНР, используемые киевскими боевиками ракеты «Точка-У» являются для республики достаточно опасным оружием из-за дальности его применения.

«С учетом сложности и, с другой стороны, необходимости обезопасить гражданских мирных лиц мы обратились к Российской Федерации, чтобы наши ПВО были усилены и у нас была возможность сбивать данные ракеты на подступах или на достаточной высоте… В процессе (помощь России)», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что за прошедшие 24 часа авиация Вооруженных сил России в ходе спецоперации по денацификации Украины уничтожила 11 зенитных ракетных комплексов киевских боевиков, включая дивизион С-300.