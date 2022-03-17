Донецк, 17 марта, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики (ДНР) продолжают занимать отдельные улицы и кварталы Мариуполя, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«Продолжается освобождение Мариуполя, Авдеевки, Марьинки. Наступательная операция продолжается, занимаются определенные улицы, определенные кварталы в Мариуполе. Отбиваются позиции, занимаются нашими подразделениями в направлении Авдеевки», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что у властей республики есть намерение отпустить домой после окончания боевых действий всех сложивших оружие военных ВСУ. Вместе с тем, сказал Пушилин, контактов с украинской стороной по обмену пленными пока нет.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пушилин заявил, что участившиеся ракетные удары по городам Донецкой Народной Республики свидетельствуют о необходимости усиления подразделений противовоздушной обороны (ПВО) ДНР.

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