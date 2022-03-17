Лос-Анджелес, США, , 10:57 — REGNUM Социальная сеть Instagram (сайт, запрещённый на территории РФ) временно заблокировала аккаунт рэпера Канье Уэста (Йе). Об этом 17 марта пишет BuzzFeed.

Канье Уэст (Йе) Скриншот с YouTube

Причиной блокировки стало нарушение политики сервиса, а именно «разжигание ненависти, издевательства и домогательства». Согласно данным BuzzFeed, рэпер не сможет публиковать посты, оставлять комментарии и отправлять личные сообщения в течение 24 часов.

Ранее Канье Уэст высказался в адрес ведущего The Daily Show Тревора Ноа. Рэпер позволил себе использовать расистские высказывания после того, как Ноа в своём шоу рассказал о разводе Уэста с моделью Ким Кардашьян.

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