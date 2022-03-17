Москва, , 10:34 — REGNUM Почва для русофобии на Западе закладывалась на протяжении всего существования России после крушения СССР. Об этом в своём телеграм-канале написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Er.ru

«Свою цикличность история убедительно доказала и в XXI веке. Почва для этой «бешеной ненависти» к России закладывалась США и их сателлитами на протяжении всех тридцати лет существования нового российского государства. Просто долгое время она маскировалась лицемерными белозубыми улыбками политиков и дипломатов, которые говорили одно, а делали совершенно иное. Проще говоря, нагло врали нам в угоду собственным интересам», — написал Медведев.

По его словам, Западу «не понравилось, что Россия снова стала сильной державой, способной отстаивать свои интересы, защищать собственных граждан в других странах». «Лютая русофобия, отмеченная в приведённой цитате русского классика, буквально «сорвалась с цепи», захлебываясь в бессильной злобе».

Медведев подчеркнул, что Западу обязательно нужно загнать Россию в угол, «поставить на колени и перевоспитать по лекалам англо-саксонского мира»: «Сделать слабой и полностью покорной. А ещё лучше — раздербанить на части. Не выйдет».