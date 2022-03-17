Москва, 17 марта, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Группировка войск Луганской Народной Республики минувшей ночью вела успешные бои в Северодонецке. Об этом 17 марта сообщили в Минобороны России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны России

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В министерстве рассказали, что прошедшей ночью группировка войск ЛНР вела в Северодонецке успешные бои. При этом силам Донецкой Народной Республики за сутки удалось продвинуться на четыре километра, проинформировали в Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, по складу вооружённых сил Украины в Ровенской области был нанесён высокоточный удар.