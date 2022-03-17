Пекин, , 10:33 — REGNUM На зимних Олимпийских играх в Пекине были продемонстрированы новые технологии искусственного интеллекта (ИИ) и робототехники в Китае, сообщает американский консервативный журнал по международным отношениям National Interest, передает 15 марта агентство Синьхуа.

«Роботы-повара, готовящие гамбургеры на олимпийских объектах, и умные кровати, измеряющие статистику жизнедеятельности спортсменов, просто приманивали камеры: они являются символом того, как Китай быстро затмил Соединенные Штаты, когда дело доходит до развертывания и использования технологий искусственного интеллекта», — говорится в статье, опубликованной журналом.

Согласно статье, первый директор по программному обеспечению Пентагона Николас Шайлан заявил, что Вашингтон никоим образом не собирается догонять кибернетические возможности Пекина и возможности искусственного интеллекта. Грэм Эллисон из Центра Белфера отметил, что многие американские чиновники слишком самодовольны по поводу превосходства Запада в технологиях, говорится в статье.