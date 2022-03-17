Пекин, 17 марта 2022, 10:33 — REGNUM На зимних Олимпийских играх в Пекине были продемонстрированы новые технологии искусственного интеллекта (ИИ) и робототехники в Китае, сообщает американский консервативный журнал по международным отношениям National Interest, передает 15 марта агентство Синьхуа.
Согласно статье, первый директор по программному обеспечению Пентагона Николас Шайлан заявил, что Вашингтон никоим образом не собирается догонять кибернетические возможности Пекина и возможности искусственного интеллекта. Грэм Эллисон из Центра Белфера отметил, что многие американские чиновники слишком самодовольны по поводу превосходства Запада в технологиях, говорится в статье.