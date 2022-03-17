Москва, , 10:32 — REGNUM За прошедшие 24 часа авиация Вооруженных сил России в ходе спецоперации по денацификации Украины уничтожила 11 зенитных ракетных комплексов (ЗРК) киевских боевиков, включая дивизион С-300. Об этом 17 марта рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Mil.ru

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Как уточнил Конашенков, за сутки оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация РФ поразила 46 военных объектов Украины.

«Среди них: 11 зенитных ракетных комплексов, в том числе дивизион С-300, одна установка реактивной системы залпового огня, три командных пункта, одна станция радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов и 18 мест скопления боевой техники», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские боевики с 17 февраля по 17 марта более 730 раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР)