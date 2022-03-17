Владикавказ, , 10:32 — REGNUM В Северной Осетии по горячим следам задержан подозреваемый в убийстве мужчины в подземном переходе у автовокзала во Владикавказе. Задержанный признался в совершении преступления и пояснил, что он убил цыгана-колдуна из личной неприязни. По данным МВД по РСО-Алании, задержанному 36 лет, он является жителем станицы Архонская.

Убийство publicdomainpictures.net

«Сотрудники полиции Владикавказа по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве жителя республики примерно 40−45 лет, которое было совершено в одном из подземных переходов города», — говорится в сообщении МВД.

По данным портала «ОсНова», «на первых допросах мужчина сообщил, что является приверженцем идей католиков-радикалов». Задержанный убил свою жертву, потому что «цыгане колдуют и изводят народ».