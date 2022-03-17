Симферополь, , 10:32 — REGNUM Дети, эвакуированные из Донецкой и Луганской Народных Республик, проведут смену в международном детском центре «Артек».

Артек Марина Каширская © ИА REGNUM

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»Артек» примет детей из ДНР и ЛНР. Это будет четвертая смена с 9 по 30 апреля. Соответственно, 9−10 апреля заезд, потом смена 21 день и разъезд», — цитирует «Крыминформ» руководителя управления информационной политики «Артека» Карину Бабину.

Сколько детей примет «Артек», пока не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постановлением правительства России было распределено количество принимаемых регионами эвакуированных жителей Донбасса и Украины. В соответствии с документом, Крым примет 4 788 человек.