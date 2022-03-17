Симферополь, 17 марта, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Дети, эвакуированные из Донецкой и Луганской Народных Республик, проведут смену в международном детском центре «Артек».

Марина Каширская ИА REGNUM Артек

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«Артек» примет детей из ДНР и ЛНР. Это будет четвертая смена с 9 по 30 апреля. Соответственно, 9−10 апреля заезд, потом смена 21 день и разъезд», — цитирует «Крыминформ» представителя «Артека».

Сколько детей примет «Артек», пока не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постановлением правительства России было распределено количество принимаемых регионами эвакуированных жителей Донбасса и Украины. В соответствии с документом, Крым примет 4788 человек.