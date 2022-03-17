Подгорица, 17 марта, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Цены в Черногории в феврале 2022 были на 6,7% выше, чем в том же месяце прошлого года, сообщает статистическое ведомство Monstat.

Инфляция

За год больше всего выросли цены на пищевые масла и жиры — на 41,7 процента, далее следуют топливо — на 26,2 процента, овощи — на 23,3 процента, хлеб и крупы — на 19,8 процента, кофе, чай и какао — на 10,5 процента, фрукты. на 10,4 процента, сахара и сладостей на 9,9 процента, молока, сыра и яиц на 9,4 процента, твердого топлива на 7,8 процента, жилищно-эксплуатационных услуг на 7,3 процента, мяса на 6,1 процента.

Цены в феврале по сравнению с январем этого года (месячная инфляция) были выше на 1,5 процента.