Москва, , 10:30 — REGNUM Россия будет бороться за миропорядок, устраивающий и её, и её граждан. Об этом в своём телеграм-канале написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

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«У России достаточно мощи, чтобы поставить на место всех оборзевших недругов нашей страны. Мы будем и дальше бороться за тот миропорядок, который устраивает Российскую Федерацию и наших граждан. В котором нет места отмороженным нацистам, исторической лжи и геноциду», — написал Медведев.

По его словам, нравственная сила и историческая правда, как и раньше, находится на стороне России.