Пекин, 17 марта, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Члены экипажа на борту китайской космической станции «Тяньгун» в ближайшем будущем проведут прямую трансляцию своей второй публичной лекции по науке и космосу, объявило Китайское агентство пилотируемых космических полетов (CMSA), сообщает агентство Синьхуа.

Nol.hu Тяньгун-2

Космонавты передадут дальнейшие инструкции молодым студентам на Земле, содержание которых частично будет основано на запросах и предложениях общественности. Первая лекция из серии «Урок Тяньгун» была прочитана 9 декабря 2021 года космонавтами «Шэньчжоу-13» Чжаем Чжиганом, Ван Япином и Е Гуанфу.

Лекции, транслируемые с космической станции направлены на то, чтобы побудить молодежь развивать свой интерес к пилотируемым космическим полетам и исследованиям. Обучающее содержание первой лекции было воспринято большим количеством людей через Интернет и средства массовой информации.