Москва, 17 марта, 2022, 10:29 — ИА Регнум. По складу вооружённых сил Украины в Ровенской области был нанесён высокоточный удар, сообщили 17 марта в Министерстве обороны России в ходе брифинга.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны России

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Представитель министерства сообщил, что российские войска нанесли высокоточный удар по военному складу ВСУ в Ровенской области Украины.

Также в Минобороны рассказали, что в лабораториях в Харькове много лет исследовали передачу болезней человеку от летучих мышей.