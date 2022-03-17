Барнаул, , 10:29 — REGNUM В Алтайском крае 18 марта, в часть воссоединения Крыма с Россией пройдет флешмоб «Крымская весна в формате Z», сообщил ИА REGNUM руководитель регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк.

Z (сс)

По его словам, акция предполагает размещение триколора в окнах административных зданий, а также единовременноевключение/выключение света в вечернее время суток в окнахадминистративных зданий, таким образом, чтобы из светящихся окон Диагностического центра складывалось слово «КРЫМ», при этом на соседнемздании библиотеки планируется аналогичным образом светящимися окнамиобозначить букву «Z».

Весь день 18 марта с 09:00 до 22:00 по местному времени на окнах будутразмещены флаги триколора, с 20:00 до 20:30 будет осуществлена подсветкав окнах слова «КРЫМ» и буквы «V».

Как сообщало ИА REGNUM, мероприятия в честь воссоединения Крыма с Россией пройдут в Забайкалье: в учреждениях культуры и образования запланировано провести тематические мероприятия: флешмобы, выставки, выступления, классные часы. Кульминацией празднования станет праздничный трехчасовой концерт «Крымская весна», который пройдет 18 марта на площади имени Ленина в Чите.

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