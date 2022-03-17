Барнаул, 17 марта, 2022, 10:29 — ИА Регнум. В Алтайском крае 18 марта, в часть воссоединения Крыма с Россией пройдет флешмоб «Крымская весна в формате Z», сообщил ИА REGNUM руководитель регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк.

(сс) Z

По его словам, акция предполагает размещение триколора в окнах административных зданий, а также единовременное включение/выключение света в вечернее время суток в окнах административных зданий, таким образом, чтобы из светящихся окон Диагностического центра складывалось слово «КРЫМ», при этом на соседнем здании библиотеки планируется аналогичным образом светящимися окнами обозначить букву «Z».

Весь день 18 марта с 09:00 до 22:00 по местному времени на окнах будут размещены флаги триколора, с 20:00 до 20:30 будет осуществлена подсветка в окнах слова «КРЫМ» и буквы «V».

Как сообщало ИА REGNUM, мероприятия в честь воссоединения Крыма с Россией пройдут в Забайкалье: в учреждениях культуры и образования запланировано провести тематические мероприятия: флешмобы, выставки, выступления, классные часы. Кульминацией празднования станет праздничный трехчасовой концерт «Крымская весна», который пройдет 18 марта на площади имени Ленина в Чите.

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