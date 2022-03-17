Душанбе, 17 марта 2022, 10:29 — REGNUM Денежные переводы частных лиц из России в Таджикистан, осуществленные через платежные системы, выросли в 2021 году на 3,1% ($54 млн) по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщает «Азия Плюс» со ссылкой на данные, опубликованные 16 марта Центральным банком РФ.

Проверка подлинности денежных купюр
Проверка подлинности денежных купюр
Марина Соколовская

Так, объем денежных переводов из РФ в Таджикистан в 2021 году составил 1 миллиард 795 миллионов (долларов). Годом ранее эти переводы составляли $1 млрд 741 млн.

Отмечается, что средняя сумма одного перевода в 2021 году составила 160 долларов, что на 9 долларов больше, чем в 2020 году. Транзакции из России в 2021 году равнялись 20,5% прошлогоднего ВВП республики.