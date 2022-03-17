Душанбе, , 10:29 — REGNUM Денежные переводы частных лиц из России в Таджикистан, осуществленные через платежные системы, выросли в 2021 году на 3,1% ($54 млн) по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщает «Азия Плюс» со ссылкой на данные, опубликованные 16 марта Центральным банком РФ.

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Так, объем денежных переводов из РФ в Таджикистан в 2021 году составил 1 миллиард 795 миллионов (долларов). Годом ранее эти переводы составляли $1 млрд 741 млн.

Отмечается, что средняя сумма одного перевода в 2021 году составила 160 долларов, что на 9 долларов больше, чем в 2020 году. Транзакции из России в 2021 году равнялись 20,5% прошлогоднего ВВП республики.