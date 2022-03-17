Москва, 17 марта, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Арсенал хранения боеприпасов в Ровенской области Украины уничтожен в результате авиационного удара высокоточными ракетами, нанесённого Вооружёнными силами России. Об этом сообщил 17 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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Арсенал находился в населённом пункте Сарны. В числе уничтоженных боеприпасов — ракеты для комплекса «Точка-У».

«Уничтожены хранилища с ракетами и боеприпасами, в том числе ракеты для тактического комплекса «Точка-У», — сказал Конашенков.

Он также отметил, что за минувшие сутки российские военные уничтожили в воздухе вертолёты Ми-24 и Ми-8 ВСУ, а также 12 беспилотников, включая три аппарата «Байрактар ТБ-2». Поражены 46 военных объектов Украины.

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