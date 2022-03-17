Москва, 17 марта 2022, 10:27 — REGNUM По итогам дня 16 марта нефть марки Brent подешевела на 0,68%, до $98,01 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Нефтедобыча
Нефтедобыча
Investors.com

Внутридневная волатильность снизилась на рынке, при этом продавцы пытаются опустить курс ниже, используя последние данные минэнерго США.

Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4,35 млн баррелей (прогноз был — 1,8 млн баррелей).

Запасы бензина сократились на 3,62 млн баррелей, дистиллятов — выросли на 332 тыс. баррелей. Экономисты прогнозировали снижение резервов бензина на 1,46 млн баррелей и дистиллятов — на 1,76 млн баррелей.

Сегодня, 17 марта, на торгах в Азии нефть торгуется по $99 за баррель. На утренней сессии у покупателей наблюдается интерес к покупкам.

Учитывая, что американская валюта подешевела после заседания ФРС США, то можно рассмотреть восстановление до $104,50. Если торги завершатся ниже $100, то стоит ждать падения цен до $95 за баррель.

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