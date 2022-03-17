Москва, , 10:27 — REGNUM По итогам дня 16 марта нефть марки Brent подешевела на 0,68%, до $98,01 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Нефтедобыча Investors.com

Внутридневная волатильность снизилась на рынке, при этом продавцы пытаются опустить курс ниже, используя последние данные минэнерго США.

Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4,35 млн баррелей (прогноз был — 1,8 млн баррелей).

Запасы бензина сократились на 3,62 млн баррелей, дистиллятов — выросли на 332 тыс. баррелей. Экономисты прогнозировали снижение резервов бензина на 1,46 млн баррелей и дистиллятов — на 1,76 млн баррелей.

Сегодня, 17 марта, на торгах в Азии нефть торгуется по $99 за баррель. На утренней сессии у покупателей наблюдается интерес к покупкам.

Учитывая, что американская валюта подешевела после заседания ФРС США, то можно рассмотреть восстановление до $104,50. Если торги завершатся ниже $100, то стоит ждать падения цен до $95 за баррель.

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