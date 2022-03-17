Китайская Народная Республика, , 10:27 — REGNUM Предварительная оценка валютных резервов Макао составила 213,7 млрд патак (около $26,56 млрд) на конец февраля 2022 года, сообщил регулятор денежно-кредитной политики специального административного района (САР), сообщает агентство Синьхуа.

Макао

Статистические данные Денежно-кредитного управления Макао показали, что резервы сократились на 1,3% по сравнению с пересмотренным значением в 216,6 млрд патак (около $26,97 млрд) за предыдущий месяц. Валютные резервы Макао на конец февраля 2022 года составляли в 10 раз больше валюты, находящейся в обращении, или 85,6% от М2 патаки на конец января 2022 года.

Взвешенный по торговле индекс эффективного обменного курса патаки снизился на 0,16 пункта в месячном исчислении, но вырос на 1,47 пункта в годовом исчислении до 103,6 в феврале 2022 года, что означает, что обменный курс патаки снизился по отношению к валютам основных торговых партнеров Макао на ежемесячной основе, но вырос на ежегодной основе.