Уфа, , 10:30 — REGNUM Более 30,4 млрд рублей намерено дополнительно выделить правительство Башкирии на финансирование программы развития здравоохранения региона. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба республиканского правительства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр правительства республики Андрей Назаров.

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Так, в документе указано, что общий объем финансирования программы на шесть лет увеличивается с 548,6 млрд до 579,1 млрд рублей. Также увеличиваются расходы из всех четырех источников финансирования: республиканского и федерального бюджетов, внебюджетных источников, а также территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Отмечается, что программа развития здравоохранения в Башкирии была утверждена правительством региона летом 2020 года и рассчитана на 2021−2026 годы. Финансирование программы изначально было установлено на уровне 531 млрд рублей, включая 225,6 млрд рублей — из средств регионального бюджета.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены производить стекло для фармацевтической промышленности.