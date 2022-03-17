Москва, 17 марта, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Исследования о передаче человеку болезней через летучих мышей много лет проводились в Харькове под контролем США. Об этом 17 марта заявили в Министерстве обороны РФ в ходе брифинга.

agropopular.com Летучие мыши

Представитель министерства рассказал, что исследования по передаче человеку болезней через летучих мышей системно велись в Харькове многие годы под контролем США.

Как сообщало ИА REGNUM, наука позволяет создать биологического оружие направленного действия, которое будет наносить вред конкретной этнической группе, заявил эпидемиолог Геннадий Онищенко.