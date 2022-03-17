Подгорица, , 10:25 — REGNUM Цены на свинину и куриное мясо на рынке ЕС выросли на 60 процентов за последние семь дней, и подорожание этих позиций ждет и Черногорию, сообщил член Торгово-промышленной палаты страны Бранко Пейович.

Мясо Иван Шилов © ИА REGNUM

Причинами такого подорожания являются более высокие цены на зерновые, корма и энергоносители, а также проблемы с производством.

«Теперь мы можем заказать куриное мясо до 1 июня по значительно более высоким ценам. Потребность в курином мясе в летний сезон составляет около 22 тысяч тонн. Отечественные производители не могут это компенсировать ни по количеству, ни по ассортименту. Цены на корма для птицы выросли примерно на 30 процентов», — сказал Пейович. Статс-секретарь в министерстве сельского хозяйства Небойша Величкович сообщил, что новые меры агробюджета значительно увеличили субсидии на животноводство и птицеводство, а также на производство зерновых. Он заявил, что общий пакет мер правительства повлияет на снижение цен, если он будет принят парламентом.