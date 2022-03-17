Пекин, , 10:23 — REGNUM Группа из 10 экспертов по традиционной китайской медицине (ТКМ) отправилась 15 марта в Камбоджу, чтобы помочь стране бороться с пандемией COVID-19, сообщает агентство Синьхуа.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Команда была организована Национальным управлением традиционной китайской медицины и отобрана Китайской Академией китайских медицинских наук. Некоторые эксперты ТКМ прибыли в Камбоджу раньше группы для оказания медицинской помощи.

Эксперты будут работать в больнице дружбы Камбоджи и Китая Преа Коссамак, делясь опытом Китая в области профилактики и борьбы с COVID-19, а также лечения пациентов с использованием ТКМ.

Они также будут проводить клиническую диагностику и лечение других заболеваний, продвигать технологию ТКМ и помогать Камбодже повышать свой медицинский и медицинский уровень. Дополнительные эксперты ТКМ будут направлены для оказания помощи в борьбе с пандемией в Камбодже.