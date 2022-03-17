Боровский, Тюменская область, 17 марта, 2022, 10:23 — ИА Регнум. У тюменского кота Семёна, который несет службу в 135-й пожарно-спасательной части в посёлке Боровский Тюменского района, появилась страница в социальной сети «ВКонтакте». К нему на страницу уже добавились виртуальные друзья и подписчики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Vk.com/id709659704 Цитата со страницы кота Семёна «ВКонтакте»

Кота Семёна в пожарную часть принёс начальник караула Виталий Домрачёв на передержку. И пушистый гость так понравился тюменским пожарным, что они приняли его в свои ряды.

«Котик посещает разводы пожарных караулов, провожает огнеборцев на выезды, встречает. Всячески оказывает пожарным моральное содействие, расслабляет. Этот четвероногий друг уже стал талисманом пожарной части», — сообщила «Тюменской линии» сотрудник регионального управления МЧС Наталья Сёмина.

Диспетчер Ольга Зиновьева сшила Семёну форму, и несколько гражданских вещей. Ведь жизнью кота-огнеборца интересуются не только российские СМИ, но и зарубежные. Поэтому появилась потребность в создании публичной страницы кота Семёна в социальных сетях, отметили тюменские пожарные.