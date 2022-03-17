Томск, , 10:23 — REGNUM Томская область отправила 20 тонн гуманитарной помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных республик. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, с формированием и погрузкой товаров помогают спасатели МЧС.

Помощь от жителей Томской области беженцам из ЛДНР Администрация Томской области

В состав груза входят продукты питания с длительным сроком годности, в том числе детское питание, средства гигиены, постельные принадлежности, одежда, обувь, игрушки и так далее. В сборе помощи принимали участие как простые жители региона, так и предприятия.

«Из Томской области груз отправился в Белгородскую область, где находится один из федеральных распределительных центров гуманитарной помощи», — отметили в администрации.

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