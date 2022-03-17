Севастополь, , 10:23 — REGNUM Корпус осколочно-фугасной миномётной мины, снаряженной тротилом, изъят в Народном музее обороны Севастополя 1941−1945 года, опасный предмет обезврежен специалистами. Об этом сообщили в УМВД по Севастополю 17 марта.

Полиция Мвд.рф

«Поскольку боеприпас мог представлять угрозу для окружающих, его обезвредили, изъяли и направили на экспертизу. По заключению экспертов изъятый предмет является взрывным устройством промышленного изготовления», — сообщила «Крым 24» замруководителя пресс-службы УМВД России по Севастополю Мария Нажа.

Полиция начала проверку, возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении и хранении взрывчатого вещества.