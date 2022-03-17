Луганск, 17 марта, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Украинские боевики с 17 февраля по 17 марта более 730 раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«За прошедший месяц… представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано 737 обстрелов территории республики со стороны вооружённых формирований Украины с применением тяжелого вооружения (реактивные системы залпового огня, артиллерия, минометы)», — говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

Отмечается, что всего украинскими боевиками выпущено 7320 боеприпасов различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У» (2 ракеты) и РСЗО БМ-21 «Град» (980 снарядов).