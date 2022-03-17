Москва, , 10:21 — REGNUM По итогам дня 16 марта рубль закрылся в плюсе. Пара доллар/рубль снизилась на 1,91%, до 108,00 руб., евро/рубль — на 0,68%, до 117,69 руб., фунт/рубль — на 2,98%, до 140 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Рубли sm-ekb2005

Рубль продолжает укрепляться против иностранных валют в ожидании заключения соглашения о перемирии и деэскалации конфликта.

Также укреплению рубля способствовало общее ослабление доллара перед заседанием ФРС США и продажи экспортерами 80% валютной выручки.

Меры по контролю за движением капитала, которые реализовал ЦБ РФ, снизили спрос на иностранную валюту, поэтому рубль ежедневно отыгрывает потери. На внешнем рынке у него лучше успехи. На Форекс пара доллар/рубль снижалась до 89 рублей.

Федрезерв повысил ставку по федеральным фондам на 0,25%, как и ожидалось. Члены FOMC проголосовали с результатом 8−1 в пользу повышения.

По итогам 2022 года ожидается еще шесть повышений на 25 базисных пунктов. ФРС намерена приступить к сокращению своего баланса объемом $8,9 трлн на одном из предстоящих заседаний.

Курс доллара отреагировал небольшим ростом на эти новости. Американский регулятор проигнорировал недавнее повышение цен на нефть и энергоносители. На Мосбирже курс доллара закрылся на уровне 108 руб.

Сегодня, 17 марта, на торгах в Азии нефть торгуется по $99 за баррель. Торговые объемы остаются на низком уровне.

На торгах Московской биржи, по данным на 10:02 по мск, курс доллара снизился на 2 рубля 99 копеек, до 105,02 рубля, курс евро упал на 2 рубля 45 копеек, до 115,25 рубля.

Учитывая курс доллара против рубля на Форекс, есть предположение, что сегодня укрепление рубля продолжится до 100 руб.

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