Бухарест, 17 марта, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Североатлантический альянс должен перейти к новому поколению систем противоракетной обороны. Такое решение было принято министры обороны стран НАТО на экстренном заседании, которое состоялось 16 марта в Брюсселе. Об этом на пресс-конференции в формате онлайн заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

U.S. Missile Defense Agency Система ПРО THAAD

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Причиной стали инциденты с падением беспилотников на территорию государств — членов альянса.

«Мы согласились с тем, что необходимо интегрировать различные системы наблюдения, которые существуют в настоящее время, для перехода к другому поколению противоракетной архитектуры систем в рамках НАТО», — указал Джоанэ, слова которого приводит агентство Mediafax.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 11 марта беспилотный летательный аппарат потерпел крушение в зелёной зоне в одном из районов Загреба. Позже телеканал HRT сообщил, что украинский беспилотник, упавший в столице Хорватии, нёс авиабомбу массой 120 кг, которая взорвалась на земле.

Читайте также: Миланович потребовал усилить систему ПВО Хорватии

После этого инцидента президент страны Зоран Миланович указал на необходимость срочно усилить систему противоракетной обороны Хорватии и уже в ближайшее время выделить на эти цели достаточные средства.

Ранее по теме: Столтенберг: Дрон, упавший на Загреб, не нес бомбу