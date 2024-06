Москва, 17 марта, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Потребность в IT-специалистах росла все последние годы по всему миру, и пандемия лишь усилила спрос. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 марта заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал итоги опроса, который показал, что жители РФ считают IT-сектор, фармацию и медицину наиболее перспективными и устойчивыми сферами для трудоустройства.

«На сегодня популярность приобрели профессии, связанные с развитием новых технологий производства, обучения, строительства и т.д., и все они связаны с использованием IT, — сказал Цыганов. — Появились и стали востребованы профессии на стыке, например финтех, где объединяются компетенции по финансам и IT, дистанционное обучение — педагогика и IT и т.д. Потребность в IT-специалистах росла все последние годы по всему миру и пандемия лишь усилила спрос».

При этом он уточнил, что популярность медицины и фармации лишь отчасти связана с пандемией, когда практически каждому стала понятна ценность этих профессии.

«Во многом это связано с общим трендом на повышение качества и продолжительности жизни, а это зависит не только от здорового образа жизни и наследственности, но и от хорошей профилактики, а значит, медиков и фармацевтов», — сказал эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в РФ в ближайшем будущем будут крайне востребованы специалисты в сфере IT-технологий, пищевого производства и логистики.