Москва, 17 марта 2022, 10:20 — REGNUM У России достаточно мощи, чтобы поставить на место всех оборзевших недругов нашей страны, заявил 17 марта зампред Совбеза России, экс-президент страны Дмитрий Медведев.
Медведев разместил первый пост на личном канале в Telegram.
«У России достаточно мощи, чтобы поставить на место всех оборзевших недругов нашей страны. Мы будем и дальше бороться за тот миропорядок, который устраивает Российскую Федерацию и наших граждан», — написал Медведев.
По его словам, на стороне России находятся нравственная сила и историческая правда.