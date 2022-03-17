Москва, , 10:20 — REGNUM У России достаточно мощи, чтобы поставить на место всех оборзевших недругов нашей страны, заявил 17 марта зампред Совбеза России, экс-президент страны Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

Медведев разместил первый пост на личном канале в Telegram.

«У России достаточно мощи, чтобы поставить на место всех оборзевших недругов нашей страны. Мы будем и дальше бороться за тот миропорядок, который устраивает Российскую Федерацию и наших граждан», — написал Медведев.

По его словам, на стороне России находятся нравственная сила и историческая правда.