Медведев: Россия сможет поставить на место всех оборзевших недругов
Москва, 17 марта, 2022, 10:20 — ИА Регнум. У России достаточно мощи, чтобы поставить на место всех оборзевших недругов нашей страны, заявил 17 марта зампред Совбеза России, экс-президент страны Дмитрий Медведев.
Иван Шилов ИА REGNUM
Дмитрий Медведев
Медведев разместил первый пост в личном канале в Telegram.
«У России достаточно мощи, чтобы поставить на место всех оборзевших недругов нашей страны. Мы будем и дальше бороться за тот миропорядок, который устраивает Российскую Федерацию и наших граждан», — написал Медведев.
По его словам, на стороне России находятся нравственная сила и историческая правда.