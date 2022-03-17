Екатеринбург, 17 марта, 2022, 10:19 — ИА Регнум. В Екатеринбурге одного из работников ПАО будут судить за уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Ctu.customs.ru На таможне

В декабре 2018 года мужчина предоставил в Екатеринбургскую таможню недостоверные данные. Таким образом организации удалось уклониться от уплаты 11,2 млн таможенных платежей. Фактически фирма беспошлинно ввезла в Россию спецтехнику, используемую для медеплавильного производства.

Дело рассмотрел Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Мужчине назначили штраф в размере 300 тыс. рублей. Предприятие погасило задолженность в 11,2 млн рублей в полном объеме.