Якутск, 17 марта 2022, 10:34 — REGNUM Жители Якутска вышли на флэшмоб в поддержку жителей республик Донбасса и проводимой там спецоперации. По городу с флагами проехали 33 автомобиля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города.
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Акция прошла под лозунгами «Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента! Zа Наших!». В пробеге приняли участие общественники, предприниматели, представители национально-культурных объединений города, городской общественной палаты, войсковой части 14 129.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске прошёл ещё один флешмоб в поддержку специальной военной операции, которую РФ проводит по просьбе республик Донбасса. Якутяне выстроились на стадионе в форме букв «Z» и «V», тем самым поддержав лозунги «За победу», «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».