Мариуполь, ДНР, 17 марта, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Беженка из освобождённого в ходе спецоперации Вооруженных сил России по денацификации Украины Мариуполя рассказала, как украинские националисты прикрывались мирными жителями и во время отхода взорвали городской драмтеатр. Видеозапись слов женщины 17 марта приводит Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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Как рассказала беженка из Мариуполя, им с детьми пришлось пешком выбираться из зоны боевых действий, так как те, у кого есть автомобили, боялись брать к себе пассажиров.

При этом она добавила, что мирные жители с детьми к автобусам для эвакуации шли через горящий город под пулями, и российские военные давали им еду и конфеты детям.

«И все это время азовцы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) просто прятались за нами, мы были живая стена», — сказал женщина.

Также она уточнила, что националисты не выпускали их на улицу и они просидели 15 суток в подвале, при этом в городе нет ни водоснабжения, ни работающих магазинов.

«Они (украинские националисты) приезжали, ставили танки, мы прятались, чтобы нас не перестреляли. Отходя, они бомбоубежище, драмтеатр разбили», — добавила беженка.

Кроме того, женщина отметила, что когда дети из Мариуполя шли по зелёному коридору для эвакуации, они плакали, видя военных в зеленом, так как привыкли к тому, как украинские военные, часто находясь в состоянии опьянения, грубо и жестоко относились к мирным жителям города.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что, по оценкам миграционного агентства Швеции, до наступления середины лета в северную страну могут прибыть до 200000 беженцев с Украины.