Санкт-Петербург, , 10:43 — REGNUM В Санкт-Петербурге за 128 млн рублей проведут ремонт казарм лейб-гвардии Измайловского полка. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Казармы лейб-гвардии Измайловского полка Панорамный режим «Яндекс карт»

Ремонт здания казарм, расположенных в Адмиралтейском районе Петербурга, завершится к концу 2022 года. В ходе этих работ подрядчик восстановит фасады и кровлю казарм лейб-гвардии. На это потратят 128 млн рублей.

«Ремонт займет 147 календарных дней с момента начала реставрации», — говорится в тексте документа тендера.

Восстановление фасадов и кровли необходимо ввиду неудовлетворительного состояния. Помимо внешнего оформления здания подрядчик проведёт работу с лестницами и балконами. С помощью специальных средств казармы защитят от влажности.

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