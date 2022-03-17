Барнаул, , 10:17 — REGNUM Наиболее часто в 2021 году к Уполномоченному по правам человека в Алтайском крае Борису Ларину обращались с вопросами социального обеспечения. По его словам, которые 17 марта цитирует телеграм-канал правительства региона, сотни граждан пожилого возраста пожаловались на действия организаций, которые за деньги предлагают услуги по перерасчету размера пенсий.

Борис Кустодиев. Старик с деньгами. 1918

«Эти обещания безосновательны. С людей берут деньги за составление элементарных писем: иногда они даже в адресах путаются, и направляют их в пенсионный фонд, Уполномоченному по правам человека, Министерство социальной защиты. За подготовку одного письма берут от 2000 рублей. Мы начали соответствующие разбирательства, органами внутренних дел проводятся проверки по ряду таких «конторок». Были положительные примеры, когда нам удавалось заставить их вернуть людям деньги», — рассказал на встрече с губернатором Виктором Томенко алтайский омбудсмен.

Глава региона обратил внимание, что в борьбе с подобной деятельностью необходимо основное внимание уделить информированию граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, по оценке Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае Бориса Ларина, в целом ситуация с соблюдением прав и свобод человека остается стабильной.

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