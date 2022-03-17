Санкт-Петербург, 17 марта, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Автоматический выпуск и впуск товаров на внешних границах России, максимальное сокращение бюрократических процедур в государственных закупках, поддержка системообразующих предприятий и малого и среднего бизнеса (МСП), уменьшение доли собственного участия компаний при льготном кредитовании и многое другое — меры, в которых заинтересована экономика Ленинградской области в сложившейся экономической ситуации.

Lenobl.ru Александр Дрозденко

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный удар по России и российский ответ Западу — трансляция»

Об этом сообщил 17 марта губернатор Ленобласти Александр Дрозденко по итогам состоявшегося накануне совещания президента России с главами регионов и правительством РФ.

По словам губернатора, Ленобласть, будучи экспорто-ориентированным регионом, заинтересована в оперативной работе таможни — на автоматический выпуск товаров, которые отгружает на экспорт, а также на максимально быстрый пропуск необходимого импорта — комплектующих, расходных материалов.

«Для нас также важны поддержка системообразующих предприятий, максимальное сокращение бюрократических процедур в госзакупках, поддержка торговли и малого бизнеса, в том числе через продление льгот, действовавших в период пандемии и максимальную свободу в торговле — за счёт создания бесплатных торговых мест», — заметил Дрозденко.

Также власти Ленобласти выступают за уменьшение доли собственного участия компаний при льготном кредитовании до 5%, продление на год всех разрешительных документов для бизнеса, а также за упрощенный порядок изъятия неиспользуемых сельхозземель.

«Я был одним из инициаторов принятия этого закона, на совещании с президентом России об этом говорил мой калининградский коллега: принятие упрошенного порядка изъятия неиспользуемых сельхозземель очень важно для того, чтобы мы могли увеличить количество посевных площадей. Это связано, в том числе, и с обеспечением продовольственной безопасности страны», — указал Александр Дрозденко.

Также власти Ленобласти предлагают в два раза увеличить пороги, по которым предприятие может относиться к МСП и пользоваться упрощенным режимом налогообложения.

«Для нас очень важно сохранение рабочих мест и на уровне региона это сейчас — главная задача: удержать рынок труда», — подчеркнул губернатор, отметив, что пока ситуация в экономике Ленобласти стабильная, большинство предприятий сохраняют объемы производства, а компании, реализующие знаковые инфраструктурные проекты, также заявляют о том, что продолжают свою деятельность.