Джакарта, , 10:17 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо присутствовал при запуске первого электромобиля, собранного в стране для обслуживания индонезийского рынка и экспорта. Об этом глава государства написал в своем аккаунте в Twitter.

Джоко Видодо Presidenri.go.id

Электромобиль был собран на заводе PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia в Бекаси.

Джоко Видодо заявил, что правительство будет поддерживать любые инвестиции в электромобильную отрасль и производство аккумуляторов.«У нас есть никель, бокситы, медь, которые нужны для создания аккумуляторов и в электромобилях», — отметил глава индонезийского государства.

Несколько инвесторов поддержат строительство завода по переработке индонезийского никеля для создания аккумуляторов. Планируется, что в 2024 году электромобили будут использовать аккумуляторы и другие важные компоненты, произведенные в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии объявило, что до сих пор не было информации о гражданах Индонезии, пострадавших в результате мощного землетрясения в Японии.

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