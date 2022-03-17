Москва, , 10:16 — REGNUM Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ подготовил специальный курс обучения руководителей. Об этом 17 марта сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

ВДНХ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Участников мероприятия ждут тренинги по управлению командой, продуктивной коммуникации и выступлению перед публикой.

«Онлайн-курс пройдет с 17 марта по 7 апреля. В первую очередь он предназначен для руководителей компаний, но присоединиться могут все желающие. Слушатели узнают, как развить лидерские качества, набрать штат и мотивировать сотрудников. Обучение бесплатное, для участия нужно предварительно зарегистрироваться», — сказала Сергунина.

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