Москва, 17 марта, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ подготовил специальный курс обучения руководителей. Об этом 17 марта сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Дарья Антонова ИА REGNUM ВДНХ

Участников мероприятия ждут тренинги по управлению командой, продуктивной коммуникации и выступлению перед публикой.

«Онлайн-курс пройдет с 17 марта по 7 апреля. В первую очередь он предназначен для руководителей компаний, но присоединиться могут все желающие. Слушатели узнают, как развить лидерские качества, набрать штат и мотивировать сотрудников. Обучение бесплатное, для участия нужно предварительно зарегистрироваться», — сказала Сергунина.