Екатеринбург, , 10:16 — REGNUM Житель Екатеринбурга предстанет перед судом по обвинению в похищении своей бывшей девушки. Мотивом преступления стало ее нежелание отправиться с мужчиной в путешествие. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Суд

Иван Шилов © ИА REGNUM

Похищение произошло 22 июля 2021 года. Екатеринбуржец ожидал возлюбленную у салона красоты. Там он нанес девушке несколько ударов по лицу и в область затылка. После чего заставил ее сесть в автомобиль. Обвиняемый незаконно удерживал потерпевшую в своем доме. Однако девушке удалось сообщить о похищении в полицию. Правоохранители выехали на место происшествия и освободили свердловчанку.

Потерпевшая пояснила, что поводом к похищению могло стать нежелание отправиться с мужчиной в Крым. По ее словам, такое решение разозлило екатеринбуржца.

Уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы