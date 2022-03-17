Калуга, 17 марта, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В Калуге 16 марта суд назначил доценту одного из высших учебных заведений штраф в размере 45 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Калужской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

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Преподаватель вуза привлечен судом к административной ответственности за демонстрацию при проведении пикета 13 марта в сквере им. Ленина запрещенной надписи, которая была нанесена на его верхнюю одежду.

Данные действия доцента расценены судом как выражающие публичное несогласие с проведением военной спецоперации по защите гражданского населения ДНР и ЛНР.