Рутульский район, Дагестан, , 10:15 — REGNUM В Дагестане при сходе лавин оказалась заблокированной дорога Гельмец — Джиных. Без транспортного сообщения остались девять сел в Рутульском районе, кроме того, отключен свет в 15 селах из-за аварии на линии электропередачи, сообщили 17 марта в региональном управлении МЧС.

Лавина 15.mchs.gov.ru

По данным главы села Цахур Вагифа Алиева, лавина в ночь на 17 марта сошла по центру села и «оставила без транспортного соединения с центром девять сел Рутульского района, расположенные выше села Цахур по долине». Он также сообщил, что пострадавших в результате ЧП нет, пишет «Интерфакс».

В МЧС уточнили, что в результате происшествия снесено четыре столба электропередачи, из-за чего без света остаются 15 населенных пунктов Рутульского района. К восстановительным работам пока приступить не удалось, так как все еще сохраняется угроза схода лавин.

По данным МЧС, расчистку дороги и ремонт на электросети должны провести до 19:00 17 марта, пишет ТАСС.