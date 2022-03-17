Белгород, 17 марта, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Первые пять автобусов с беженцами из Харьковской области Украины прибыли на границу России, сообщает 17 марта Минобороны РФ.

Пресс-служба администрации Липецкой области Беженцы с Украины

Следите за развитием событий в трансляции: «Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Всего прибыли пять автобусов со 175 беженцами, в том числе 34 ребёнка. Автобусы приехали на границу России в Белгородской области, всех прибывших доставили в пункты временного размещения.

Всех беженцев обеспечили питанием, водой и тёплыми вещами.